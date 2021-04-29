Сексуальное преображение: знаменитая легкоатлетка облачилась в пеньюар

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram
Одна из главных красавиц украинского спорта продолжает зажигать в соцсетях. Чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук радует своих поклонников разнообразными кадрами – как с веселых тренировок, так и с фотосессий в стиле ню.
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На свой страничке в Instagram девушка поразила парочкой новых фотографий в сексуальном пеньюаре. "Порой мне хочется преобразиться", – написала спортсменка под снимками.
Также она похвасталась и фото со стадиона, где ее формы в спортивной одежде выглядят не менее потрясающими.
При этом Марина старается разнообразить свои занятия, в чем ей с радостью помогают тренер и массажист.
К радости легкоатлетки, ее супруг Михаил Романчук находится рядом. Пловец также тренируется в Турции и порой подглядывает за женой из номера отеля, который расположен прямо на арене.
Также девушка показала, как атлетам приходится закалять свое тело в холодной воде, – для лучшего восстановления.
Ранее Марина Бех после трипчика показала свой пресс.
Напомним, Бех-Романчук – одна из лучших легкоатлеток планеты и претендует на медаль летних Олимпийских игр в Токио. Стартуют в Японии они 23 июля.
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