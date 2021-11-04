Сексуальная модель и бывший игрок Милана объявили об отношениях

Валентина Фрадеграда / Фото: Instagram

Пара недавно поделилась романтическими фотографиями и видео в своих аккаунтах в социальных сетях, чтобы объявить, что они находятся в отношениях.

Ранее мы писали, что жена звезды ПСЖ вновь решила расстаться с мужем.

Фрадеграда бросила спорт ради модельного бизнеса и заработала огромную популярность благодаря революции в купальниках. Девушка разработала дизайн "перевернутого" бикини, что сразу же стало трендом.

Сейчас девушка ведет блог в Instagram, где у нее 2,8 миллиона фоловеров, и имеет собственную линейку одежды. Не забывает красотка и о своих фанатах, радуя их откровенными снимками.

Фрадеграда – первая любовь Боатенга с тех пор, как он расстался с бывшей женой Мелиссой Сатта в декабре прошлого года.

34-летний Боатенг ранее также защищал цвета Тоттенхэма, Милана, Шальке, Барселоны и других клубов.