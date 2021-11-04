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Сексуальна модель та колишній гравець Мілана оголосили про стосунки

Павло Василенко
4 листопада, 14:36
Півзахисник Герти Кевін-Прінс Боатенг закрутив роман із п'ятикратною чемпіонкою Італії з кунг-фу Валентиною Фрадеградою

Валентина Фрадеграда / Фото: Instagram

Пара нещодавно поділилася романтичними фотографіями та відео у своїх акаунтах у соціальних мережах, щоб оголосити, що вони знаходяться у стосунках.

Раніше ми писали, що дружина зірки ПСЖ знову вирішила попрощатися з чоловіком.

Фрадеграда кинула спорт заради модельного бізнесу та заробила величезну популярність завдяки революції у купальниках. Дівчина розробила дизайн "перевернутого" бікіні, що відразу стало трендом.

Зараз дівчина веде блог у Instagram, де має 2,8 мільйона фоловерів, і має власну лінійку одягу. Не забуває красуня і про своїх фанів, радуючи їх відвертими знімками.

Фрадеграда – перше кохання Боатенга з того часу, як він розлучився з колишньою дружиною Меліссою Сатта у грудні минулого року.

34-річний Боатенг раніше також захищав кольори Тоттенхема, Мілана, Шальке, Барселони та інших клубів.