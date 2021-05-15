Секса у украинки не было? Европейские СМИ оклеветали Ястремскую в истории с допингом

33-я ракетка мира Даяна Ястремская уверена, что ее оправдают, когда у спортсменки будет возможность представить свое дело и свои доказательства на полноценном слушании

Даяна Ястремская / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала последние публикации в СМИ, которые касались ее допингового дела о ее допинговом деле. Так, немецкий Der Spiegel написал, что Ястремская объяснила попадание запрещенного препарата в организм сексомсо своим бывшим парнем. Но сам молодой человек отрицает вину.

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"Вы могли видеть последнюю историю обо мне и моем деле. Я могу категорически заявить, что это неправда и клевета. Мои юристы свяжутся с изданиями. Я уверена, что меня оправдают, когда у меня будет возможность представить свое дело и свои доказательства на полноценном слушании. Поскольку на данный момент вся информация конфиденциальна, я не могу больше ничего сказать", – сказано в заявлении Ястремской в Instagram

Напомним, что Ястремская провалила допинг-тест в ноябре 2020 года. И с 7 января ITF отстранил ее от участия в турнирах. Украинка подала две апелляции.

Даяна Ястремская / Фото: Instagram

В конце апреля на сайте Международной теннисной федерации было опубликовано решение о том, что вторая апелляция Ястремской отклонена. Теннисистка просила разрешить ей на момент разбирательств выступать на турнирах.

Официальные слушания по делу Ястремской пройдут в мае. На данный момент 20-летняя украинка занимает 33 место в рейтинге WTA.