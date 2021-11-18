Секс-звезда ММА порадовала новыми откровенными фото

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Секс-символ смешанных единоборств Пейдж Ванзант опубликовала яркие фото в белом бикини.

Ранее мы писали, что Пейдж Ванзант похвасталась новыми соблазнительными фото.

Добавим, Ванзант также размещает на специальном сайте для взрослых свои интимные фото.

Ванзант выступает в смешанных единоборствах уже несколько лет. Американка проведет ближайший бой в начале 2022 года в рамках промоушена Bare Knuckle Fighting Championship.

В ночь с 23 на 24 июля Ванзант встречалась с другой американкой Рэйчел Остович в поединке на голых кулаках. Это противостояние возглавило шоу Bare Knuckle FC.