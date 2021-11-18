19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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Ліверпуль --
Порту --
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Секс-зірка ММА порадувала новими відвертими фото

Павло Василенко
18 листопада, 19:41
Сексуальна зірка ММА Пейдж Ванзант опублікувала нові знімки у бікіні

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Секс-символ змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант опублікувала яскраві фото у білому бікіні.

Раніше ми писали, що Пейдж Ванзант похвалилася новими спокусливими фото.

Додамо, Ванзант також розміщує на спеціальному сайті для дорослих свої інтимні фотографії.

Ванзант виступає у змішаних єдиноборствах уже кілька років. Американка проведе найближчий бій на початку 2022 року в рамках промоушену Bare Knuckle Fighting Championship.

У ніч із 23 на 24 липня Ванзант зустрічалася з іншою американкою Рейчел Остович у поєдинку на голих кулаках. Це протистояння очолило шоу Bare Knuckle FC.