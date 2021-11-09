Секс-звезда ММА похвасталась новыми соблазнительными фото

Секс-символ ММА Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Секс-символ смешанных единоборств Пейдж Ванзант опубликовала несколько откровенных фотографий. На этот раз красотка сделала фото в бикини возле небольшого бассейна.

Ранее мы писали, что представительница смешанных единоборств Рэйчел Остович поделилась с фолловерами очень горячим контентом.

Добавим, Ванзант также размещает на специальном сайте для взрослых свои интимные фото.

Ванзант выступает в смешанных единоборствах уже несколько лет. Американка проведет ближайший бой в начале 2022 года в рамках промоушена Bare Knuckle Fighting Championship.

В ночь с 23 на 24 июля Ванзант встречалась с другой американкой Рэйчел Остович в поединке на голых кулаках. Это противостояние возглавило шоу Bare Knuckle FC.

По итогам схватки победа досталась Остович. Это был второй поединок Ванзант в Bare Knuckle FC, в дебютном бою в промоушене Пейдж уступила Британи Хёрд.

До перехода в Bare Knuckle FC Пейдж долгое время выступала в лиге UFC.