Секс-скандал со священником: от Усика и Ломаченко требуют объяснений

Редкач наехал на Усика и Ломаченко из-за секс-скандала / Фото: Коллаж: Сегодня

На это раз у Редкача возникли вопросы к Ломаченко и Усику из-за священника московского патриархата, которого обвинили в изнасиловании.

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Боксер разместил в сторис Instagram отрывок из выпуска новостей, где рассказывают об инциденте.

"Хотел бы услышать Васи комментарий или Усика", – подписал видео Редкач.

На следующем отрывке он написал одно слово: "Секта".

И завершил все совместным фото Усика с Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом.

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Усик и Ломаченко давно известны своей привязанностью к церкви. Боксеры неоднократно принимали участие в богослужениях и встречались с настоятелями храмов.

А еще украинские боксеры приняли участие в съемках российского фильма о церкви "Здравствуй брат, Христос Воскресе!", где рассказывали о братских народах и отношении к оккупанту.

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Мы все – православные христиане, и мы живем все на одной земле, а сегодня нам пытаются подменить принципы и веру", – говорил тогда Ломаченко.

А совсем недавно Ломаченко отправил в Россию свои олимпийские медали. Из них костромская мастерская сделала крестик для отца украинского боксера – Анатолия Ломаченко, такой подарок Василий сделал ему на день рождения.