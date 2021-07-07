Секс-символ украинского спорта предстала в необычном образе

Призерка чемпионата мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко для фотосессии нарядилась в джинсы и рубашку и зарядила поклонников лучезарной улыбкой

/ Фото: Instagram

Несмотря на то, что уже через полмесяца стартуют Олимпийские игры, спортсмены находят возможность отвлечься от подготовки. Наши легкоатлетки часто радуют не только успехами на стадионах, но и фотографиями в соцсетях. Накануне украинская легкоатлетка-красавица выиграла международный турнир с рекордом. Сегодня же кадрами не в спортивной форме похвасталась Юлия Левченко.

23-летняя девушка из Донецкой области на своей страничке в Instagram выставила два фото в синих джинсах и белой рубашке. На одном Юля сдерживала свои эмоции, на втором – уже откровенно смеялась.

Правда, некоторым почитателям не понравились белые босоножки на толстой платформе. Впрочем, тысячи других выразили свое восхищение.

Юлия Левченко / Фото: Instagram

Тем временем звезда украинского тенниса загорает топлес после вылета с Уимблдона.

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