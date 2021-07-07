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Украинская легкоатлетка-красавица выиграла международный турнир с рекордом

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
7 июля, 10:00
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Чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук перед поездкой на Олимпиаду победила в Венгрии, повторив личное достижение в 2021 году
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Фото: REUTERS

Чуть более двух недель остается до старта летних Олимпийских игр в Токио. Спортсмены заканчивают подготовку к поездке в Японию – кто дома, кто на турнирах. Вчера вечером сразу двое украинских легкоатлетов добыли победы на Мемориале Иштвана Дюлая в венгерском Секешфехерваре – турнире серии World Athletics Continental Tour Gold.

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Призерка чемпионата мира-2019 и чемпионка Европы-2021 в зале Марина Бех-Романчук выиграла в прыжках в длину. При этом 25-летняя красавица из Хмельницкой области повторила личный рекорд сезона – 6,79 м, не забыл показать свой "боевой наряд".

Видео победного прыжка она похвасталась в соцсетях.

Еще один успех наши праздновали в секторе для метания молота. 20-летний Михаил Кохан победил с личным рекордом – 80,78 м, сообщил НОК Украины на своей страничке в Twitter.

Напомним, Олимпийские игры-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа этого года.

Ранее чемпионка-красавица блеснула и в топике, и в платье.

Смотрите сюжет о пути украинца в НБА Святослава Михайлюка:

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