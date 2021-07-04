Сегодня Украина лучше, чем на ЧМ-2006: как Ребров видит команду Шевченко

Ребров оценил игру сборной Украины / Фото: Reuters

Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров не считает, что в поединке с Англией в 1/4 финала Украина играла плохо. Но оборона британцев сейчас лучшая на турнире, и они умеют использовать свои моменты. Напомним, что наша команда в четвертьфинале уступила сборной Англии – 0:4 и покидает Евро-2020.

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"Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли. Просто соперник использовал все свои моменты, особенно хорошо себя проявив на первых минутах таймов. Кто-то из известных англичан написал, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен. За весь турнир, в пяти матчах, британцы не пропустили ни одного мяча. На мой взгляд, сборная Англии — один из главных претендентов на победу в чемпионате. Вместе с Италией", – цитирует Реброва zbirna.com

Гарри Магуайр забивает в ворота Украины / Фото: Reuters

Про гол Кейна на 4-й минуте

"Думаю, это просто сила соперника, который оказался агрессивнее в решающих эпизодах игры. Два гола Украина пропустила после стандартов, три — после ударов со второго этажа. В этом компоненте англичане оказались намного сильнее, но они всегда отличались умением вести верховую борьбу. Хотя, считаю, в этом поединке даже превзошли себя.

Я не думаю, что это недостаток внимания, концентрации. Мы уступали в антропометрии, и соперник это хорошо понимал, поэтому больше лез на ворота при подачах. Ну и само исполнение стандартов было на высочайшем уровне"

Травма Сергея Кривцова / Фото: Reuters

Про травму Кривцова в первом тайме

"Безусловно, она сильно нарушила планы сборной Украины. Хотя мы перестроились и стали лучше контролировать мяч, чаще подходить к штрафной площади соперника. Однако Кривцова и не хватало потом, когда пошли эти роковые стандарты.

Вообще, это была чисто позиционная игра с обеих сторон. Контратак практически не было. Команды быстро возвращались в свои позиции, а такую оборону было тяжело вскрывать. С игры моментов почти не было. Но я повторюсь, что сборная Украины достаточно неплохо выглядела в организации такой игры"

Андрей Шевченко в матче с Англией выглядел растерянным / Фото: Reuters

Про главный вывод Евро

"Главный вывод один. На этом чемпионате Украина показала, что умеет играть в футбол. На предыдущих форумах, в том числе и на чемпионате мира-2006, мы меньше контролировали мяч, меньше проводили позиционных атак. Но сейчас появилась структура игры, поменялось ее понимание, и это для нас большой плюс, на мой взгляд.

Я думаю, что выход в восьмерку лучших сборных Европы — это огромный успех. Последняя игра, точнее ее результат, может, и смазал какие-то впечатления, но я уже сказал — сборная Англии очень сильна. И все мы были в восторге от матча украинцев со Швецией. Там у нас на поле была настоящая команда, которая действовала с максимальной отдачей и сражалась за всю страну. И она понимала, как играть"

Ранее Фьюри заявил, что не видел такого избиения Украины со времен Кличко.

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