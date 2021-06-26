Сегодня стартует плей-офф Евро-2020: что нужно знать о матчах на вылет

Что нас ждет в плей-офф Евро-2020 / Фото: Reuters
В субботу, 26 июня, на Евро-2020 стартует стадия 1/8 финала. Теперь у команд не будет шанса поправить ситуацию в следующем матче, все будет решаться на поле в тот же день. Среди болельщиков распространено мнение, что как раз сейчас начинается настоящий чемпионат Европы. Что нужно знать о матчах Евро на вылет.
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Кто с кем играет
- Уэльс – Дания (19:00, суббота, 26 июня, Амстердам)
- Италия – Австрия (22:00, 26 июня, Лондон)
- Нидерланды – Чехия (19:00, 27 июня, Будапешт)
- Бельгия – Португалия (22:00, 27 июня, Севилья)
- Хорватия – Испания (19:00, 28 июня, Копенгаген)
- Франция – Швейцария (22:00, 28 июня, Бухарест)
- Англия – Германия (19:00, 29 июня, Лондон)
- Швеция – Украина (22:00, 29 июня, Глазго)
Кто на кого выходит в 1/4 финала
- Франция/Швейцария – Хорватия/Испания (19:00, 2 июля, Санкт-Петербург)
- Бельгия/Португалия – Италия/Австрия (22:00, 2 июля, Мюнхен)
- Нидерланды/Чехия – Уэльс/Дания (19:00, 3 июля, Баку)
- Швеция/Украина – Англия/Германия (22:00, 3 июля, Рим)
Как будут определять победителя
Регламент плей-офф Евро-2020 традиционных для турниров на вылет. Команды играют 90 минут основного времени. Если за это время не удалось определить победителя, то дальше их ждет дополнительное время и при необходимости серия пенальти. Никаких "золотых" или "серебряных" голов нет.
Фото: REUTERS/Neil Hall
Какие особенности плей-офф
По сравнению с матчами на групповой стадии, регламент плей-офф имеет одно изменение. Командам разрешено проводить дополнительную замену в экстра-таймах. Если в обычном матче тренеры могли выпустить пять новых игроков, то с учетом плей-офф количество замен возрастает до шести.
Котировки на победителя Евро-2020
- Франция – 4.50;
- Италия – 6.40;
- Англия – 7.30;
- Германия – 7.70;
- Испания – 8.60;
- Бельгия – 9.70;
- Нидерланды – 9.90;
- Португалия – 12.00;
- Дания – 21.00;
- Хорватия – 50.00;
- Швеция – 55.00;
- Украина – 75.00;
- Чехия – 86.00;
- Уэльс – 89.00;
- Швейцария – 97.00;
- Австрия – 157.00.
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