Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Сегодня стартует плей-офф Евро-2020: что нужно знать о матчах на вылет

26 июня, 10:54

Александр Трикиша

На Евро-2020 пришло время матчей на вылет. Судьба путевки в следующий раунд будет определяться по итогам одного матча, а тренеры получат дополнительную замену в экстра-таймах

Что нас ждет в плей-офф Евро-2020 / Фото: Reuters

В субботу, 26 июня, на Евро-2020 стартует стадия 1/8 финала. Теперь у команд не будет шанса поправить ситуацию в следующем матче, все будет решаться на поле в тот же день. Среди болельщиков распространено мнение, что как раз сейчас начинается настоящий чемпионат Европы. Что нужно знать о матчах Евро на вылет.

Читайте также: Рейтинг самых быстрых игроков Евро-2020 – Роналду уже не тянет

Кто с кем играет

Кто на кого выходит в 1/4 финала

Сетка плей-офф Евро-2020

Как будут определять победителя

Регламент плей-офф Евро-2020 традиционных для турниров на вылет. Команды играют 90 минут основного времени. Если за это время не удалось определить победителя, то дальше их ждет дополнительное время и при необходимости серия пенальти. Никаких "золотых" или "серебряных" голов нет.

Реклама

Фото: REUTERS/Neil Hall

Какие особенности плей-офф

По сравнению с матчами на групповой стадии, регламент плей-офф имеет одно изменение. Командам разрешено проводить дополнительную замену в экстра-таймах. Если в обычном матче тренеры могли выпустить пять новых игроков, то с учетом плей-офф количество замен возрастает до шести.

Котировки на победителя Евро-2020

  1. Франция – 4.50;
  2. Италия – 6.40;
  3. Англия – 7.30;
  4. Германия – 7.70;
  5. Испания – 8.60;
  6. Бельгия – 9.70;
  7. Нидерланды – 9.90;
  8. Португалия – 12.00;
  9. Дания – 21.00;
  10. Хорватия – 50.00;
  11. Швеция – 55.00;
  12. Украина – 75.00;
  13. Чехия – 86.00;
  14. Уэльс – 89.00;
  15. Швейцария – 97.00;
  16. Австрия – 157.00.

Новости на эту же тему:
Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама