26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Рейтинг самых быстрых игроков Евро-2020 – Роналду уже не тянет

Александр Трикиша Александр Трикиша
26 июня, 09:56
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На групповом этапе Евро-2020 футболисты преодолели скоростную отметку в 33 км/час. Самыми быстрыми были Лоик Него и Леонардо Спинаццола, а украинцы не попали в ТОП-10
Него и Спинаццола возглавили рейтинг бегунков Евро-2020
Него и Спинаццола возглавили рейтинг бегунков Евро-2020 / Фото: Reuters

УЕФА опубликовал рейтинг самых скоростных игроков группового этапа Евро-2020. Феноменальный забег Криштиану Роналду перед голом в ворота Германии немного не дотянул до попадания в ТОП-10.

Самыми же быстрыми на групповом этапе были Лоик Него из Венгрии и итальянец Леонардо Спинаццола – оба разогнались до 33,8 км/ч.

ТОП-10 скоростных игроков Евро-2020:

  1. Лоик Него (Венгрия) – 33,8 км/ч
  2. Леонардо Спинаццола (Италия) – 33,8 км/ч
  3. Кингсли Коман (Франция) – 33,7 км/ч
  4. Коди Гакпо (Нидерланды) – 33,6 км/ч
  5. Дэниел Джеймс (Уэльс) – 33,5 км/ч
  6. Андреас Кристенсен (Дания) – 33,3 км/ч
  7. Йошко Гвардиол (Хорватия) – 33,3 м км/ч
  8. Теему Пукки (Финляндия) – 33,3 м км/ч
  9. Маркос Льоренте (Испания) – 33,3 м км/ч
  10. Томаш Калаш (Чехия) – 33,1 м км/ч

Ранее мы писали, что невероятный Роналду догнал лучшего бомбардира сборных – следующий гол станет рекордным. Португальскому форварду нужно забить еще один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. Рекорд он может оформить на Евро-2020.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
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Воскресенье, 27 июня
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Понедельник, 28 июня
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