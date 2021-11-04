Сделайте VAR честным! Крик души изгнанного футболиста

Хуммельс досрочно покинул поле / Фото: REUTERS

Защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс прокомментировал свое удаление в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Аяксом (1:3). Этот момент стал самым обсуждаемым после матчей среды.

Инцидент произошел на 29-й минуте встречи. Игрок сборной Германии получил прямую красную карточку за подкат сбоку против нападающего Антони Сантосе. Главный арбитр Майкл Оливер посчитал действия Хуммельса излишне грубыми и показал карточку, а судьи на VAR подтвердили его решение.

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Хотя на фото четко видно, что Хуммельс не нарушал правила. Наоборот, Сантосе наступил игроку Боруссии на ногу.

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"У меня нет слов из-за этой красной карточки... Сделайте VAR честным! Ребята сегодня бились весь матч, жаль, что этого в конечном итоге оказалось недостаточно", – заявил после матча Хуммельс.

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