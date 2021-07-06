Сборную Украины по пляжному футболу не пустили в Москву на чемпионат мира

По данным СМИ, украинские футбольные власти решили бойкотировать мировое первенство, которое пройдет в столице РФ с 21 по 29 августа: наша сборная туда не поедет

Сборная Украины по пляжному футболу / Фото: BeachSoccerWorldwide

Украинская ассоциация футбола и Аcсоциация пляжного футбола Украины запретили сборной Украины по пляжному футболу выступать на чемпионате мира-2021, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Полторы недели назад украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на мировом первенстве.

Однако еще в конце июня генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий заявил: "Если говорить о моем частном мнении, то я был бы против поездки сборной Украины в Россию. Однако решение будет коллегиально принято после Евро".

Болельщики, в связи с бойкотом Украиной московского чемпионата мира, уже успели разделиться на два лагеря. "У футболистов отбирают шанс всей жизни – выступить на ЧМ", – негодуют одни. "Пока идет война, нечего туда ехать", – пишут в Сети другие.

Сборная Украины по пляжному футболу / Фото: Getty Images Реклама

Добавим, что не далее как в апреле в Москве на чемпионате Европы успешно выступила сборная Украины по тяжелой атлетике. При этом украинский штангист Дмитрий Чумак, став чемпионом, взорвал соцсети и разозлил россиян, опубликовав в Instagram строки из хита группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком", и приложив к ним фото горящей Красной площади.

Не далее как в апреле Чумак зажег в Москве / Фото: Getty Images, Instagram

Правда, уже в июне украинского штангиста-поджигателя Кремля Дмитрия Чумака Международная федерация тяжелой атлетики отлучила от спорта за допинг, в чем многие усмотрели "руку Москвы".