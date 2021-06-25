Украинцы едут в Россию: сборная пробилась на чемпионат мира по пляжному футболу

Наши спортсмены в пятницу вечером в драматическом поединке в Португалии справились с соперниками из Швейцарии и попали в четверку лучших в отборе

Сборная Украины по пляжному футболу / Фото: Getty Images

Сборная Украины по пляжному футболу завоевала право выступить на чемпионате мира, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа. В эти дни в Португалии проходит отборочный турнир "мундиаля". Путевки в финальную часть получают участники полуфинала. Украинцы сегодня в 1/4 финала справились со швейцарцами и получили пропуск в Россию.

Ранее украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов.

Наши парни уверенно выиграли первый тайм со счетом 5:2. Однако после перерыва сборная Швейцарии стала догонять. За несколько минут до финального свистка счет стал 6:5 в пользу "сине-желтых". Украинцы удержали-таки минимальное преимущество, не раз команду спасал вратарь Неруш. Хет-трик сделал Щерица, дубль – Войтенко, еще один мяч забил Заворотный. Вашему вниманию – обзор зрелищного поединка:

В выходные в Португалии определят победителя квалификации, но уже все четверо полуфиналистов завоевали право сыграть в финальной части ЧМ. До этого на групповом этапе наши разобрались с турками (7:5) и казахстанцами (6:1), но уступили хозяевам – 0:1.

Тем временем лучшего польского форварда на Евро назвали украинцем.

Смотрите сюжет о героях и неудачниках группового этапа чемпионата Европы по футболу: