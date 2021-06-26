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Украина готова бойкотировать ЧМ по футболу в Москве, на который попала через отбор

Олег Люлька Олег Люлька
26 июня, 16:56
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Наши пляжники добыли путевку на мировое первенство в столице РФ, но не факт, что поедут туда. Окончательное решение УАФ примет после завершения Евро
Сборная Украины по пляжному футболу
Сборная Украины по пляжному футболу / Фото: BeachSoccerWorldwide

Сборная Украины по пляжному футболу, возможно, не сыграет на чемпионате мира в Москве, хотя накануне добыла путевку на ЧМ благодаря победе над Швейцарией в Португалии. Как заявили в УАФ, есть вероятность, что Украина будет бойкотировать соревнования, которые пройдут в столице РФ с 19 по 29 августа.

"На данный момент четко не могу ответить на вопрос, будет ли Украина бойкотировать финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу в России. Пока что все наше внимание сосредоточено на Евро-2020, в котором наша национальная сборная продолжает принимать участие", – приводит слова генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого Meta-ratings.com.ua

"Думаю, что по окончании Евро будет решен и вопрос с финальной частью чемпионата мира по пляжному футболу. Если говорить о моем частном мнении, то я был бы против поездки сборной Украины в Россию. Однако решение будет коллегиальным после Евро", – отметил Записоцкий

Сборная Украины по пляжному футболу
Сборная Украины по пляжному футболу / Фото: Getty Images

Отметим, что не далее как в апреле в Москве на чемпионате Европы успешно выступила сборная Украины по тяжелой атлетике. При этом украинский штангист Дмитрий Чумак, став чемпионом, взорвал соцсети и разозлил россиян, опубликовав в Instagram строки из хита группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком", и приложив к ним фото горящей Красной площади.

Не далее как в апреле Чумак зажег в Москве
Не далее как в апреле Чумак зажег в Москве / Фото: Getty Images, Instagram

Правда, уже в июне украинского штангиста-поджигателя Кремля Дмитрия Чумака отлучили от спорта за допинг.

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