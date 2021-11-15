Сборную Украины никто не поймет: знаменитый футболист – о битве за ЧМ-2022

Дома Украина не смогла обыграть боснийцев

Последний матч групповой квалификации ЧМ-2022 сборная Украины завтра сыграет с Боснией. Расклады просты: Украине нужна победа и чтобы Финляндия не выиграла у Франции. Босния потеряла шансы на стыковые игры.

Читайте также: Украина против Роналду? Кто станет нашим соперником в плей-офф ЧМ-2022

Реклама

Бывший защитник национальной команды Тарас Михалик уверен, что у сборной Украины есть психологическое преимущество над боснийцами, а недавний спарринг с Болгарией доказал, что мы можем создавать кучу моментов. Осталось лишь научиться их реализовывать.

"Если сборная Украины не победит боснийцев, то этого уже никто не поймет. Балканцы потеряли все шансы пробиться в следующий раунд и в плане мотивации преимущество должно быть у нас. Поэтому это именно тот случай, когда все зависит от самих подопечных Александра Петракова и я верю, что они добьются желаемого. Ведь в недавнем спарринге с болгарами наши ребята продемонстрировали сыгранность, скорость и только с реализацией были большие проблемы. Верю, что наши ребята выиграют минимум с перевесом в два мяча, что позволит по дополнительным показателям опередить финнов даже, если они сыграют вничью с французами", – цитирует Михалика meta-ratings.com.ua.

Посмотрите, сколько Украина создала моментов в матче против Болгарии: