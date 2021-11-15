16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
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Ливерпуль --
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Сборную Украины никто не поймет: знаменитый футболист – о битве за ЧМ-2022

Любомир Луканюк
15 ноября, 15:24
Тарас Михалик считает, что наша команда должна обыграть боснийцев с разницей в два мяча, что обеспечит выход в стыковые матчи

Дома Украина не смогла обыграть боснийцев

Последний матч групповой квалификации ЧМ-2022 сборная Украины завтра сыграет с Боснией. Расклады просты: Украине нужна победа и чтобы Финляндия не выиграла у Франции. Босния потеряла шансы на стыковые игры.

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Бывший защитник национальной команды Тарас Михалик уверен, что у сборной Украины есть психологическое преимущество над боснийцами, а недавний спарринг с Болгарией доказал, что мы можем создавать кучу моментов. Осталось лишь научиться их реализовывать.

"Если сборная Украины не победит боснийцев, то этого уже никто не поймет. Балканцы потеряли все шансы пробиться в следующий раунд и в плане мотивации преимущество должно быть у нас.

Поэтому это именно тот случай, когда все зависит от самих подопечных Александра Петракова и я верю, что они добьются желаемого. Ведь в недавнем спарринге с болгарами наши ребята продемонстрировали сыгранность, скорость и только с реализацией были большие проблемы.

Верю, что наши ребята выиграют минимум с перевесом в два мяча, что позволит по дополнительным показателям опередить финнов даже, если они сыграют вничью с французами", – цитирует Михалика meta-ratings.com.ua.

Посмотрите, сколько Украина создала моментов в матче против Болгарии: