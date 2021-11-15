Збірну України ніхто не зрозуміє: знаменитий футболіст – про битву за ЧС-2022

Останній матч групової кваліфікації ЧС-2022 збірна України завтра зіграє із Боснією. Розклади прості: Україні потрібна перемога, і щоб Фінляндія не виграла у Франції. Боснія втратила шанси на стикові ігри.

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Колишній захисник національної команди Тарас Михалик упевнений, що збірна України має психологічну перевагу над боснійцями, а недавній спаринг з Болгарією довів, що ми можемо створювати купу моментів. Залишилося лише навчитися їх реалізовувати.

"Якщо збірна України не переможе боснійців, то цього вже ніхто не зрозуміє. Балканці втратили всі шанси пробитися до наступного раунду і в плані мотивації перевага має бути у нас.

Тому це саме той випадок, коли все залежить від самих підопічних Олександра Петракова і я вірю, що вони досягнуть бажаного. Адже у недавньому спарингу з болгарами наші хлопці продемонстрували зіграність, швидкість і лише з реалізацією були великі проблеми.

Вірю, що наші хлопці виграють мінімум із перевагою у два м'ячі, що дозволить за додатковими показниками випередити фінів навіть якщо вони зіграють внічию з французами", – цитує Михалика meta-ratings.com.ua.