16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
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Збірну України ніхто не зрозуміє: знаменитий футболіст – про битву за ЧС-2022

Любомир Луканюк
15 листопада, 15:24
Тарас Михалик вважає, що наша команда має обіграти боснійців із різницею у два м'ячі, що забезпечить вихід у стикові матчі

Дома Україна не змогла обіграти боснійців

Останній матч групової кваліфікації ЧС-2022 збірна України завтра зіграє із Боснією. Розклади прості: Україні потрібна перемога, і щоб Фінляндія не виграла у Франції. Боснія втратила шанси на стикові ігри.

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Колишній захисник національної команди Тарас Михалик упевнений, що збірна України має психологічну перевагу над боснійцями, а недавній спаринг з Болгарією довів, що ми можемо створювати купу моментів. Залишилося лише навчитися їх реалізовувати.

"Якщо збірна України не переможе боснійців, то цього вже ніхто не зрозуміє. Балканці втратили всі шанси пробитися до наступного раунду і в плані мотивації перевага має бути у нас.

Тому це саме той випадок, коли все залежить від самих підопічних Олександра Петракова і я вірю, що вони досягнуть бажаного. Адже у недавньому спарингу з болгарами наші хлопці продемонстрували зіграність, швидкість і лише з реалізацією були великі проблеми.

Вірю, що наші хлопці виграють мінімум із перевагою у два м'ячі, що дозволить за додатковими показниками випередити фінів навіть якщо вони зіграють внічию з французами", – цитує Михалика meta-ratings.com.ua.

Подивіться, скільки Україна створила моментів у матчі проти Болгарії: