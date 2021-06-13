Сборную России облучили в матче с Бельгией! Теперь вину нужно искупить кровью

Лидер российских коммунистов Сергей Малинкович призвал внедрять в состав команды чекистов, чтобы больше не позориться на чемпионате Европы

Сергей Малинкович нашел виновных

Сборная России с треском стартовала на Евро-2020. В Санкт-Петербурге в День России подопечные Черчесова были "уничтожены" Бельгией.

Почему так произошло, знает лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Депутат уверен, что на результат игры повлияло вмешательство третьей стороны.

"Счет 0:3 для меня шокирующий. Очень сильно подвели в День России.

Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду. Мы не знаем, в каком состоянии они выходили на поле. Тренер ведь не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним наверняка была проведена беседа на самом высоком уровне. Но так продуть… Здесь точно замешана какая-то третья сторона. Поэтому, на мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию – на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку.

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Сейчас, по итогам матча с Бельгией, нужно сделать выводы и провести расследование. Если выяснится, что никто их не травил и не облучал, то тренер должен быть заменен, а футболисты – лишиться премиальных за эту игру. В матчах с Данией и Финляндией команда должна искупить вину кровью", – сказал Малинкович в интервью Sport24.

Напомним, что сегодня стартует на чемпионате Европы сборная Украины. Смотрите стрим матча с Нидерландами.