Сборная Украины убежала в Глазго от грозы в Бухаресте и наметила планы перед Швецией

Украинские футболисты прилетели в Шотландию в понедельник. Вечером они дадут пресс-конференцию и потренируются на поле будущего сражения Евро-2020

Сборная Украины совершила перелет / Фото: УАФ

Уже завтра наша сборная сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы против шведов. В понедельник же украинцы совершили перелет из Бухареста в Глазго. В румынской столице сегодня +30 °С, а во второй половине дня ожидают дождь с грозой. А вот Шотландия встретила подопечных Андрея Шевченко приятной солнечной погодой с комфортной температурой +20 °С.

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Информацию о том, что наши добрались на место будущего поединка, опубликовал официальный сайт УАФ.

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Наша делегация наметила пресс-конференцию на 19:45 по киевскому времени (17:45 – по местному). Вместе с Андреем Шевченко общаться с журналистами придет полузащитник Тараса Степаненко. В 18:30 по времени Глазго украинцы начнут тренировку на поле стадиона "Хемпден-Парк".

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Накануне Шевченко ошарашил заявлением о матче Швеция – Польша.

Интересно, что во время матча двух "сине-желтых" команд синоптики прогнозируют дождь. Правда, ранее нашим обещали грозу во время игры в Бухаресте – увидим, как точен прогноз в этот раз.

Смотрите, как шведы вырвали победу у поляков и вышли на украинцев в плей-офф: