7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Сборная Украины прибыла в Дублин и провела тренировку на поле колледжа (фото)

Анатолий Дерека
7 июня, 12:58
Подопечные Александра Петракова уже вовсю готовятся к дебюту в Лиге наций. В июне команду ожидают сразу три игры в нашей группе дивизиона В

Сборная Украины готовится к битве с Ирландией / Фото: УАФ

На выходных сборная Украины провалила задачу выхода на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова минимально уступила Уэльсу, который и отправится на Мундиаль.

Тем временем, коллектив начал подготовку к Лиге наций 2022/2023. Старт – уже завтра в гостях против Ирландии. Вчера команда совершила перелет из Кардиффа в Дублин, где и состоится поединок.

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Вечером сборная поселилась в отель Radisson Blue, а также провела тренировку на поле кампуса Университетского колледжа Дублина (UCD). Там проживает 30 тысяч студентов, для которых доступны 13 разнообразных полей.

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Участие в занятии взяли 16 игроков команды. Петраков предоставил отдых тем, кто вышли на Уэльс со старта. Ожидается, что тренер прибегнет к массовой ротации завтра.

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Сегодня Александр Петраков проведет предматчевую пресс-конференцию, а также проведет со сборной официальную тренировку на стадионе "Авива". Именно на нем завтра наша команда стартует в Лиге наций. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.