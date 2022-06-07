8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Збірна України прибула до Дубліна та провела тренування на полі коледжу (фото)

Анатолій Дерека
7 червня, 12:58
Підопічні Олександра Петракова вже готуються до дебюту в Лізі націй. У червні на команду очікують відразу три ігри в нашій групі дивізіону В

Збірна України готується до битви з Ірландією

На вихідних збірна України провалила завдання виходу на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова мінімально поступилася Уельсу, який і вирушить на Мундіаль.

Тим часом колектив розпочав підготовку до Ліги націй 2022/2023. Старт вже завтра в гостях проти Ірландії. Вчора команда здійснила переліт із Кардіффа до Дубліна, де й відбудеться поєдинок.

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Увечері збірна оселилася в готель Radisson Blue, а також провела тренування на полі кампуса Університетського коледжу Дубліна (UCD). Там проживає 30 тисяч студентів, для яких доступно 13 різноманітних полів.

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Участь у занятті взяли 16 гравців команди. Петраков надав відпочинок тим, хто вийшов на Уельс зі старту. Очікується, що тренер вдасться до масової ротації завтра.

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Сьогодні Олександр Петраков проведе передматчеву пресконференцію, а також проведе зі збірною офіційне тренування на стадіоні "Авіва", саме на ньому завтра наша команда стартує у Лізі націй. Початок матчу – о 21:45 за київським часом.