Збірна України прибула до Дубліна та провела тренування на полі коледжу (фото)

Збірна України готується до битви з Ірландією

На вихідних збірна України провалила завдання виходу на ЧС-2022. Команда Олександра Петракова мінімально поступилася Уельсу, який і вирушить на Мундіаль.

Тим часом колектив розпочав підготовку до Ліги націй 2022/2023. Старт вже завтра в гостях проти Ірландії. Вчора команда здійснила переліт із Кардіффа до Дубліна, де й відбудеться поєдинок.

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Увечері збірна оселилася в готель Radisson Blue, а також провела тренування на полі кампуса Університетського коледжу Дубліна (UCD). Там проживає 30 тисяч студентів, для яких доступно 13 різноманітних полів.

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Участь у занятті взяли 16 гравців команди. Петраков надав відпочинок тим, хто вийшов на Уельс зі старту. Очікується, що тренер вдасться до масової ротації завтра.

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Сьогодні Олександр Петраков проведе передматчеву пресконференцію, а також проведе зі збірною офіційне тренування на стадіоні "Авіва", саме на ньому завтра наша команда стартує у Лізі націй. Початок матчу – о 21:45 за київським часом.