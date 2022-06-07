Пресс-конференция Александра Петракова перед Ирландией: онлайн-трансляция (видео)

Тренер сборной Украины пообщается с журналистами накануне старта в Лиге наций. Следите за пресс-конференцией с нами!

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

Уже завтра сборная Украины начнет свой путь в Лиге наций 2022-2023. В воскресенье "сине-желтые" минимально уступили Уэльсу в борьбе за путевку на ЧМ-2022. Теперь же команда сконцентрируется на новом турнире.

В среду Украина в Дублине будет противостоять Ирландии. Сегодня главный тренер сборной Александр Петраков проведет предматчевую пресс-конференцию, за которой в режиме онлайн вы сможете следить у нас на сайте. Начало – в 20:30 по киевскому времени.

Реклама

Сам матч состоится завтра в 21:45. Напомним, что по итогам прошлой Лиги наций наша команда вылетела из элитного дивизиона из-за кабинетного решения.

Швейцарские власти не дали нашей команде провести решающую дуэль с их сборной из-за большого количества зараженных ковидом. В итоге УЕФА не нашел ничего лучшего как влепить Украине техническое поражение и искусственно отправить ее во второй дивизион.

Читайте также: Болельщики сборной Украины унизили Тимощука

Реклама

Теперь же "сине-желтые" готовы обратно пробивать себе путь в элиту. Для этого нужно выиграть группу с Ирландией, Арменией и уже знакомой нам Шотландией.

Отметим, что Ирландия – одна из немногих европейских сборных, с которыми Украина еще ни разу не играла. Команда по три раза принимала участие на ЧМ и ЧЕ. Лучший показатель – четвертьфинал на Мундиале 1990 года.