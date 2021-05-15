Сборная Украины потеряла двух игроков Динамо перед Евро

Владимир Шепелев и Александр Андриевский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Сборная Украины продолжает нести потери перед Евро. К Жуниору Мораесу и Валерию Бондарю, ранее получившим тяжелые травмы, присоединились два футболиста Динамо – полузащитники Александр Андриевский и Владимир Шепелев.
О том, что они не смогут помочь сборной Украины в финальной части чемпионата Европы из-за повреждений, сообщает официальный сайт УАФ.
Что касается Евгения Коноплянки, то главный врач сборной Украины Артур Глущенко следит за процессом восстановления полузащитника Шахтера. Если игрок будет готов, то сможет присоединиться к "сине-желтым" ориентировочно 28 мая.
Хорошая новость – Виталий Миколенко, у которого было подозрение на перелом руки после травмы в финале Кубка Украины, сегодня уже тренировался со сборной Украины в Харькове на стадионе "Солнечный".
Напомним, в субботу, 15 мая, сборная Украины собралась на базе в Харькове без лидеров – Зинченко, Ярмоленко, Малиновского и Яремчука, занятых в своих клубах.
Первый товарищеский матч перед Евро сборная Украины сыграет против Бахрейна 23 мая в Харькове.
Далее команде Андрея Шевченко предстоят спарринги с Северной Ирландией и Кипром.
На Евро украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.
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