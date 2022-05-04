Сборная Украины по биатлону узнала имя нового тренера

Александр Кравченко будет готовить женскую сборную Украины по биатлону / Фото: Коллаж: Сегодня

После окончания сезона сборную Украины по биатлону покинул один из топовых тренеров Европы Урош Велепец. Словенский специалист теперь будет работать в тренерском штабе мужской сборной Германии по биатлону.

Новый наставником женской сборной Украины по биатлону стал Александр Кравченко, который был помощником Велепца, а также личным тренером Елены Билосюк. В новый тренерский штаб также вошли Александр Биланенко и Олег Меркушин.

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О тренерском штабе, задачах на новый сезон, а также составе женской команды, Кравченко рассказал в интервью Суспильне.Спорт.

"Решение принималось коллегиально по тренерскому составу. С Александром Биланенком мы давно работали, с Олегом Меркушиным еще нужно будет говорить о его работе, чем он будет заниматься. Мы с ним общались уже и решили, что он пойдет в команду "Б", чтобы в нас была тесная связь между командами "А" и "Б", направление работы мы с ним тоже определили. Даже если будет такая возможность, будем вместе работы собрания, чтобы видеть друг друга, спортсменов, уровень подготовки каждого из них. Юля Джима будет работать с нами в команде. Мы с ней разговаривали, она согласилась. Разговаривал также с Еленой Белосюк, планирую лично связываться с Ириной Варвинец (Петренко), Юлей Журавок, Настей Меркушиной, Дарьей Блашко по работе в команде.

Джима уже вошла в ТОП-10 в индивидуалке и спринте / Фото: REUTERS

Первая задача – сделать команду командой, чтобы это было одно целое. Думаю, что наша основная задача на этот год будет удержание квот. Мне кажется, это более или менее реально, но все будет зависеть от подготовки. Я думаю, что мы должны поработать, посмотреть, какой результат будет. А потом уже говорить о дальнейших перспективах – кто и с кем будет, как это будет. Давайте пока начнем хоть что-то делать и показывать результат".

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Добавим, что первый сбор команды запланирован уже на 4-19 июня и будет проходить в Сянках Львовской области.

Ранее мы сообщали, что грандиозные изменения грядут в Федерации биатлона Украины. После ухода Владимира Брынзака на пост руководителя украинского биатлона претендует чемпион мира Дмитрий Пидручный.