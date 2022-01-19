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Сборную Украины покинул главный тренер

Андрей Трофимов
19 января, 11:59
Немецкий специалист Михаэль Биглер покинул пост главного тренера сборной Украины по гандболу после вылета с мужского чемпионата Европы-2022

Михаэль Биглер / Фото: Федерация гандбола Украины

60-летний немец Михаэль Биглер подал в отставку с поста наставника гандбольной сборной Украины после неудачного выступления на мужском Евро-2022 в Венгрии, где наша команда проиграла Сербии (23:31), Франции (23:36) и Хорватии (25:38) и заняла последнее место в группе.

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"Было честью и большим удовольствием сотрудничать с Федерацией гандбола Украины. Я сказал игрокам и Федерации: дайте этим ребятам время, они будут развиваться", – сказал Биглер.

Биглера на посту тренера мужской гандбольной сборной Украины заменит Вячеслав Лочман, сообщает официальный сайт ФГУ.

Отметим, что в 2015 году сборная Польши под руководством Михаэля Биглера завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Но в Украине у немца не сложилось.

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