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Збірну України залишив головний тренер

Андрій Трофімов
19 січня, 11:59
Німецький фахівець Міхаель Біглер залишив посаду головного тренера збірної України з гандболу після вильоту з чоловічого чемпіонату Європи-2022

Міхаель Біглер / Фото: Федерация гандбола Украины

60-річний німець Міхаель Біглер подав у відставку з поста наставника гандбольної збірної України після невдалого виступу на чоловічому Євро-2022 в Угорщині, де наша команда програла Сербії (23:31), Франції (23:36) та Хорватії (25:38) і посіла останнє місце у групі.

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"Було честю та великим задоволенням співпрацювати з Федерацією гандболу України. Я сказав гравцям та Федерації: дайте цим хлопцям час, вони розвиватимуться", – сказав Біглер.

Біглера на посаді тренера чоловічої гандбольної збірної України замінить В'ячеслав Лочман, повідомляє сайт ФГУ.

Зазначимо, що 2015 року збірна Польщі під керівництвом Міхаеля Біглера виборола бронзові медалі чемпіонату світу. Але в Україні у німця не склалося.

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