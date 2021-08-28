28 августа 14:30
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
28 августа 14:00 О матче
Ингулец 3
Мариуполь 0
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
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Самый успешный день! Все медалисты Украины на Паралимпиаде 28 августа

Александр Трикиша
28 августа, 17:24
28 августа украинские паралимпийцы завоевали в Токио 10 медалей! Это самый урожайный день наших атлетов на Паралимпиаде-2020

Украинцы 28 августа завоевали 10 медалей / Фото: REUTERS

Из этих 10 медалей пять оказались золотыми! Благодаря сегодняшнему дню Украина поднялась на пятое место в медальном зачете Паралимпиады-2020.

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Все медалисты Украины на Паралимпиаде 28 августа

ЗОЛОТО

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  • Евгений Богодайко (плавание, 100 м брассом)
  • Максим Крипак (плавание, 100 м вольным стилем)
  • Михаил Сербин (плавание, 100 м на спине)
  • Денис Дубров (плавание, 200 м комплексом)
  • Елизавета Мерешко (плавание, 100 м брассом)

СЕРЕБРО

  • Роман Данилюк (мужчины, легкая атлетика, толкание ядра)
  • Виктор Смирнов (плавание, 100 м на спине)
  • Наталья Морквич (фехтование на колясках, рапира)
  • Ирина Гусева (дзюдо, 63 кг)

БРОНЗА

  • Руфат Махомедов (дзюдо, 73 кг)

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