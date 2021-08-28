Самый успешный день! Все медалисты Украины на Паралимпиаде 28 августа

Украинцы 28 августа завоевали 10 медалей / Фото: REUTERS

Из этих 10 медалей пять оказались золотыми! Благодаря сегодняшнему дню Украина поднялась на пятое место в медальном зачете Паралимпиады-2020.

Читайте также: Фантастика! Сразу два украинца на пьедестале Токио-2020

Все медалисты Украины на Паралимпиаде 28 августа

ЗОЛОТО

Реклама

Евгений Богодайко (плавание, 100 м брассом)

(плавание, 100 м брассом) Максим Крипак (плавание, 100 м вольным стилем)

(плавание, 100 м вольным стилем) Михаил Сербин (плавание, 100 м на спине)

(плавание, 100 м на спине) Денис Дубров (плавание, 200 м комплексом)

(плавание, 200 м комплексом) Елизавета Мерешко (плавание, 100 м брассом)

СЕРЕБРО

Роман Данилюк (мужчины, легкая атлетика, толкание ядра)

(мужчины, легкая атлетика, толкание ядра) Виктор Смирнов (плавание, 100 м на спине)

(плавание, 100 м на спине) Наталья Морквич (фехтование на колясках, рапира)

(фехтование на колясках, рапира) Ирина Гусева (дзюдо, 63 кг)

БРОНЗА