Самый успешный день! Все медалисты Украины на Паралимпиаде 28 августа

Украинцы 28 августа завоевали 10 медалей / Фото: REUTERS
Из этих 10 медалей пять оказались золотыми! Благодаря сегодняшнему дню Украина поднялась на пятое место в медальном зачете Паралимпиады-2020.
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Все медалисты Украины на Паралимпиаде 28 августа
- Евгений Богодайко (плавание, 100 м брассом)
- Максим Крипак (плавание, 100 м вольным стилем)
- Михаил Сербин (плавание, 100 м на спине)
- Денис Дубров (плавание, 200 м комплексом)
- Елизавета Мерешко (плавание, 100 м брассом)
- Роман Данилюк (мужчины, легкая атлетика, толкание ядра)
- Виктор Смирнов (плавание, 100 м на спине)
- Наталья Морквич (фехтование на колясках, рапира)
- Ирина Гусева (дзюдо, 63 кг)
- Руфат Махомедов (дзюдо, 73 кг)