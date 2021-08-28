Найуспішніший день! Всі медалісти України на Паралімпіаді 28 серпня

28 серпня, 17:24

28 серпня українські паралімпійці завоювали у Токіо 10 медалей! Це самий урожайний день наших атлетів на Паралімпіаді-2020