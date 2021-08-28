Найуспішніший день! Всі медалісти України на Паралімпіаді 28 серпня

Українці 28 серпня завоювали 10 медалей / Фото: REUTERS
З цих 10 медалей п'ять виявилися золотими! Завдяки сьогоднішньому дню Україна піднялася на п'яте місце в медальному заліку Паралімпіади-2020.
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Всі медалісти України на Паралімпіаді 28 серпня
- Євген Богодайко (Плавання, 100 м брасом)
- Максим Кріпак (Плавання, 100 м вільним стилем)
- Михайло Сербін (Плавання, 100 м на спині)
- Денис Дубров (Плавання, 200 м комплексом)
- Єлизавета Мерешко (Плавання, 100 м брасом)
- Роман Данилюк (Чоловіки, легка атлетика, штовхання ядра)
- Віктор Смирнов (Плавання, 100 м на спині)
- Наталя Морквич (Фехтування на візках, рапіра)
- Ірина Гусєва (Дзюдо, 63 кг)
- Руфат Махомед (Дзюдо, 73 кг)