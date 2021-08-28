28 серпня 14:30
Манчестер Сіті 5
Арсенал 0
28 серпня 14:00 Про матч
Інгулець 3
Маріуполь 0
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
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Найуспішніший день! Всі медалісти України на Паралімпіаді 28 серпня

Олександр Трикіша
28 серпня, 17:24
28 серпня українські паралімпійці завоювали у Токіо 10 медалей! Це самий урожайний день наших атлетів на Паралімпіаді-2020

Українці 28 серпня завоювали 10 медалей / Фото: REUTERS

З цих 10 медалей п'ять виявилися золотими! Завдяки сьогоднішньому дню Україна піднялася на п'яте місце в медальному заліку Паралімпіади-2020.

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Всі медалісти України на Паралімпіаді 28 серпня

ЗОЛОТО

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  • Євген Богодайко (Плавання, 100 м брасом)
  • Максим Кріпак (Плавання, 100 м вільним стилем)
  • Михайло Сербін (Плавання, 100 м на спині)
  • Денис Дубров (Плавання, 200 м комплексом)
  • Єлизавета Мерешко (Плавання, 100 м брасом)

СРІБЛО

  • Роман Данилюк (Чоловіки, легка атлетика, штовхання ядра)
  • Віктор Смирнов (Плавання, 100 м на спині)
  • Наталя Морквич (Фехтування на візках, рапіра)
  • Ірина Гусєва (Дзюдо, 63 кг)

БРОНЗА

  • Руфат Махомед (Дзюдо, 73 кг)

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