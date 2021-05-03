Самый перспективный футболист в мире в 18 лет перенес третью операцию и ходит на костылях

Атакующий игрок Барселоны Ансу Фати никак не может преодолеть проблему с коленом, точно не поедет на Евро-2020 и в ближайшие месяцы не сыграет

Ансу Фати / Фото: Reuters

Одному из самых одаренных футболистов планеты, 18-летнему Ансу Фати, никак не удается вернуться в строй. Форвард Барселоны, который может сыграть и на флангах атаки, находится вне игры из-за серьезных проблем с коленом.

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Новости об уроженце Гвинеи-Бисау сообщает испанское издание AS.

Пишут, что парню сделали операцию на мениске, причем, третью подряд! Барселона старается не афишировать проблемы Ансу Фати со здоровьем, которые у него начались после получения травмы в ноябре прошлого года. С тех пор игрок сборной Испании лечится и нынче передвигается на костылях.

В какой-то момент в клубе надеялись, что нападающий сможет уже вернуться к тренировкам, но после нагрузок он вновь ощутил боль в колене. Третью операцию на колене ему сделали еще месяц назад, но разузнали о ней журналисты только сейчас.

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Ранее Ансу Фати стал самым юным автором гола в истории Эль-Класико.

Допускают, что перспективному футболисту понадобится и четвертая операция, если возникнут проблемы с восстановлением. На данный момент ожидают, что Фати начнет тренироваться в июле, когда уже завершится чемпионат Европы.

Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро. Вспомним, как уроженец Африки забивал в ворота Интера в Лиге чемпионов: