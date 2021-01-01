Стало известно, кто из футболистов больше всех подорожал в 2020 году

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов, наиболее подорожавших в 2020 году. Ранее были названы игроки, которые больше всего подешевели за год.
На первом месте оказался нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, его стоимость выросла на 55 миллионов евро, достигнув отметки в 100 миллионов евро.
Год Холанд перешел из "Ред Булла" в дортмундскую "Боруссию". В своем дебютном матче за Дортмунд Эрлинг вышел на замену на 56-й минуте, а к 79-й уже оформил хет-трик. В этом году за "Боруссию" отыграл 32 матча и забил 33 гола. В своих первых 12 матчах Лиги чемпионов 20-летний форвард забил 16 мячей. 4 сентября забил первый гол за сборную Норвегии. В следующем поединке оформил дубль, в следующем – отличился хет-триком.
На второй строчке разместился канадский хавбек "Баварии" Альфонсо Дэвис – 80 миллионов евро (+ 55 миллионов).
Третье место осталось за нападающим "Барселоны" Ансу Фати – 80 миллионов (+ 40 миллионов евро).
Полный рейтинг:
Смотрите, как Холанд забивал в ЛЧ:
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