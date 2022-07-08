Самый крутой клуб Польши позвал украинку презентовать новую форму (фото)

Украинская студентка Марина Герасименко представила новый комплект формы варшавской Легии на следующий сезон. Ранее польские фаны повесили Путина.

"Честно говоря, мой знакомый из университета работает в клубе. Когда они искали модель для съемки, то он порекомендовал меня. Скинул организатору мой Instagram, и со мной связались. Знали ли они, что я – украинка? Это сразу по фамилии понятно", – сказала Марина в комментарии Спорт24.