Самый дорогой украинский футболист вернулся в строй после травмы

Уже 10 апреля Цыганков может оказаться в заявке Динамо на игру с Днепром-1

Самый дорогой украинский футболист Виктор Цыганков, которого Transfermarkt оценивает в 24 млн евро, вернулся к тренировкам после проблем с икроножной мышцей. Напомним, из-за травмы динамовец Цыганков пропустил матчи сборной против Франции, Финляндии и Казахстана, завершившиеся вничью 1:1.

23-летний Цыганков начал только беговую работу и занимается по индивидуальной программе, сообщает Meta-ratings.com.ua. Однако, если динамика набора формы игрока будет оптимальной, врачи и тренеры не исключают появления Виктора в заявке Динамо уже на выездной матч с Днепром-1 10 апреля.

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Цыганков и его девушка / Фото: Instagram

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Отметим, что 17 апреля, согласно нынешнему календарю УПЛ, Динамо сыграет на НСК "Олимпийский" с Шахтером.

За шесть туров до финиша чемпионата Украины Динамо опережает Шахтер на семь очков.

При этом, по мнению Мирона Маркевича, золотая интрига уже мертва. По словам бывшего тренера сборной Украины, догнать Динамо Шахтеру поможет разве что чудо.

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