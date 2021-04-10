Самый быстрый человек планеты объяснил, почему Роналду лучше Месси

Усейн Болт выбирает Криштиану, потому что тот проявил себя не в одном чемпионате

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу, самый быстрый человек планеты Усэйн Болт сделал выбор между форвардом Ювентуса Криштиану Роналду и Лионелем Месси, который еще может не уйти из Барселоны.

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"Мне сложно выбирать, потому что я поддерживаю сборную Аргентины, но при этом являюсь большим фанатом Криштиану Роналду. Я обожаю Роналду с тех времен, когда он играл за Манчестер Юнайтед. А я болею за эту команду. Думаю, у Роналду есть чуть больше, чем у Месси, ведь он проявил себя в разных чемпионатах. Так что я выбираю Криштиану", – заявил легендарный ямаец в интервью La Gazzetta dello Sport

Роналду и Месси / Фото: Reuters

"Но сейчас появляется все больше интересной молодежи. Мбаппе, например. Я с нетерпением жду момента, когда станет понятно, чего эти молодые таланты добьются в будущем", – добавил обладатель мирового рекорда на стометровке (9,58 сек) Болт

Усейн Болт / Фото: AFP

Отметим, что ровно 14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир турнира.

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