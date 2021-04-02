Месси поставил ультиматум боссам Барселоны: он еще может не уйти

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси еще может не покинуть Барселону ближайшим летом. Хотя ранее, после скандала с предыдущим клубным руководством, его уход из испанского гранда летом 2021 года считался делом решенным. Стало известно, что после разговора с новым президентом Барсы Жоао Лапортой аргентинец считает возможным продлить контракт с каталонцами, однако выдвинул несколько условий.

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Тем временем, недавно Барселона приписала Месси новый рекорд, обокрав Короля футбола.

Новость о переговорах сообщает Eurosport.

В частности, Лео желает, чтобы команда вернулась в элитную компанию и боролась за победу в Лиге чемпионов. Для этого нужно усилить состав. Возможно, в это вписывается известие о том, что Барселона хочет купить Холанда, несмотря на ценник в 180 миллионов. Также Месси ожидает, что клуб будет делать ставку на молодые таланты, а Ансу Фати, Илаис Мориба, Педри также подпишут новые соглашения. При этом сам звездный игрок будет иметь постоянный прямой контакт с президентом клуба.

Реклама Фото: REUTERS/Albert Gea

Как известно, фаворитами в борьбе за Лионеля еще недавно считались ПСЖ и Манчестер Сити. Однако, как видим, ситуация может измениться.

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Смотрите, как Лео забивал в Лиге чемпионов в ворота ПСЖ:

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