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25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
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Самолет Зенита совершил аварийную посадку. В двигатель попали птицы

Любомир Луканюк
16 сентября, 09:49
Из-за столкновения со стаей птиц в аэропорту Пулково совершил аварийную посадку самолет футбольного клуба Зенит, на борту было 95 пассажиров

Птицы попали в двигатель самолет

Вчера Зенит потерпел поражение в Лиге чемпионов от Челси. Пока питерцы гостили в Лондоне, их самолет сделал коммерческий рейс в Анталью, который едва не закончился трагедией.

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Самолет Зенита совершил аварийную посадку в Санкт-Петербурге из-за попадания в него стаи птиц.

Один из двигателей пассажирского лайнера вышел в нештатный режим. В соответствии с собственными регламентами аэропорт Пулково объявил тревогу. На борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал, сообщает СЭ.

"Благодарим экипаж Зенитолета, совершавшего пассажирский рейс из Анталии, за высокий профессионализм в чрезвычайной ситуации и успешное завершение полета", – говорится в сообщении Зенита.

Напомним, самое известное столкновение самолета с птицами произошло 15 января 2009 года. Рейс из Нью-Йорка всего через полторы минуты после взлета столкнулся со стаей казарок, и у него отказали оба двигателя. Экипаж благополучно посадил самолет на воду реки Гудзон в Нью-Йорке. Все находившиеся на его борту 155 человек (150 пассажиров и 5 членов экипажа) выжили.

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