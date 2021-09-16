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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
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Літак Зеніту здійснив аварійну посадку. У двигун потрапили птахи

Любомир Луканюк
16 вересня, 09:49
Через зіткнення зі зграєю птахів в аеропорту Пулково здійснив аварійну посадку літак футбольного клубу Зеніт, на борту було 95 пасажирів

Птахи потрапили в двигун літака

Вчора Зеніт зазнав поразки у Лізі чемпіонів від Челсі. Поки пітерці гостювали в Лондоні, їхній літак зробив комерційний рейс до Анталії, який ледь не закінчився трагедією.

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Літак Зеніту здійснив аварійну посадку в Санкт-Петербурзі через попадання в нього зграї птахів.

Один з двигунів пасажирського лайнера перейшов у нештатний режим. Відповідно до власного регламенту аеропорт Пулково оголосив тривогу. На борту було 95 пасажирів і 6 членів екіпажу. Під час посадки ніхто не постраждав, повідомляє СЕ.

"Дякуємо екіпажу Зенітольота, що здійснював пасажирський рейс з Анталії, за високий професіоналізм в надзвичайній ситуації і успішне завершення польоту", – йдеться в повідомленні Зеніту.

Нагадаємо, найвідоміше зіткнення літака з птахами сталося 15 січня 2009 року. Рейс з Нью-Йорка через півтори хвилини після зльоту зіткнувся зі зграєю казарок, і у нього відмовили обидва двигуни. Екіпаж благополучно посадив літак на воду річки Гудзон у Нью-Йорку. Всі, хто перебував на його борту – 155 людей (150 пасажирів і 5 членів екіпажу), вижили.

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