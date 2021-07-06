Самого низкого футболиста Евро подсадили, чтобы он смог дать подзатыльник партнеру

В хорошем коллективе главное – поддержка. Вот и в сборной Италии не обделили Инсинье и помогли сделать подзатыльник Доннарумме

Лоренцо Инсинье подсадили ради подзатыльника Доннарумме / Фото: Reuters

Сегодня состоится первый полуфинал Евро-2020 – в Лондоне на стадионе Уэмбли встретятся Италия и Испания. Трансляция Италия – Испания уже есть на нашем сайте.

Италия – Испания: где и когда смотреть первый полуфинал Евро-2020

Сборная Италии готовится к матчу в отличном настроении, а игроки не упускают шанс подшутить друг над другом. Так, в одном из моментов Лоренцо Инсинье хотел дать подзатыльник вратарю Джанлуиджи Доннарумме, но столкнулся с трудностями – рост Инсинье 163 см, а Доннаруммы – 196 см.

Но на выручку Лоренцо пришел нападающий Чиро Иммобиле. Он подсадил партнера по сборной, чтобы тот все-таки достал до головы Джанлуиджи.

Инсинье вместе с Райаном Фрейзером из Шотландии разделил звание самого низкорослого футболиста на Евро-2020.