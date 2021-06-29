Самая красивая украинская спортсменка стала бакалавром журналистики

Дарья Белодед с дипломом журналиста / Фото: Instagram
Главная звезда украинского спорта Дарья Белодед в последнее время не только активно готовилась к Олимпийским играм. Одна из самых красивых спортсменок страны еще и училась. А сегодня похвасталась результатом.
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В соцсетях Дарья сообщила, что получила диплом бакалавра Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности журналист. "Четыре года пролетели незаметно. Теперь у меня есть образование журналиста. Очень счастлива", – написала Белодед в Instagram.
20-летняя Дарья Белодед является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и победительницей Европейских игр по дзюдо.
Не так давно Белодед свела с ума испанского диджея, который признался ей в любви.
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