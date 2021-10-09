Сам в шоке! Ярмоленко – о том, как умудрился забить тещиной ногой

Ярмоленко - герой матча с Финляндией / Фото: УАФ

Наверное, самым счастливым человеком в нашей сборной, не считая Александра Петракова, после выездной победы 2:1 над Финляндией был Андрей Ярмоленко.

Мастеровитый левша расписался в воротах финнов, забив шикарный гол дальним ударом с правой ноги – в случае с Ярмоленко, ее называют "нерабочей", "тещиной".

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"После Франции я сказал, что, возможно, до сорока лет забью с правой, но получилось немножко раньше (в неполные 32). Будем работать – может, еще головой начну забивать", – пошутил по этому поводу Ярмоленко в эфире программы Головна команда

"Финны не ожидали, что я так хорошо бью с правой? Думаю, никто этого не ждал. Хорошо, что получилось забить, но для меня более важно, что мы добыли три очка", – отметил Яромленко.

ВИДЕО ГОЛА ЯРМОЛЕНКО

"Наконец-то эти ничьи закончились – мы победили. Хочу поздравить всех болельщиков, тренерский штаб, игроков, была тяжелая игра. У Финляндии хорошая команда. Не просто так она выступала на Евро-2020", – добавил Ярмоленко

Отметим, что победа над Финляндией повысила наши шансы финишировать вторыми в группе и попасть в плей-офф за выход на ЧМ-2022, но расслабляться рано – нужно брать максимум в поединках с Боснией и Герцеговиной и надеяться на осечки финнов.