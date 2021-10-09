9 октября 19:00
Финляндия 1
Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Сам в шоке! Ярмоленко – о том, как умудрился забить тещиной ногой

Олег Люлька
9 октября, 22:59
За свою карьеру Андрей Ярмоленко забил не один десяток голов-красавцев левой ногой, но в победном матче с финнами ему удалось невероятное – поразить ворота соперника с правой

Ярмоленко - герой матча с Финляндией / Фото: УАФ

Наверное, самым счастливым человеком в нашей сборной, не считая Александра Петракова, после выездной победы 2:1 над Финляндией был Андрей Ярмоленко.

Мастеровитый левша расписался в воротах финнов, забив шикарный гол дальним ударом с правой ноги – в случае с Ярмоленко, ее называют "нерабочей", "тещиной".

Реклама

"После Франции я сказал, что, возможно, до сорока лет забью с правой, но получилось немножко раньше (в неполные 32). Будем работать – может, еще головой начну забивать", – пошутил по этому поводу Ярмоленко в эфире программы Головна команда

"Финны не ожидали, что я так хорошо бью с правой? Думаю, никто этого не ждал. Хорошо, что получилось забить, но для меня более важно, что мы добыли три очка", – отметил Яромленко.

ВИДЕО ГОЛА ЯРМОЛЕНКО

"Наконец-то эти ничьи закончились – мы победили. Хочу поздравить всех болельщиков, тренерский штаб, игроков, была тяжелая игра. У Финляндии хорошая команда. Не просто так она выступала на Евро-2020", – добавил Ярмоленко

Отметим, что победа над Финляндией повысила наши шансы финишировать вторыми в группе и попасть в плей-офф за выход на ЧМ-2022, но расслабляться рано – нужно брать максимум в поединках с Боснией и Герцеговиной и надеяться на осечки финнов.

Реклама

Читайте также:

Реклама