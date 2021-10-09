Сам у шоці! Ярмоленко – про те, як примудрився забити тещиною ногою

Ярмоленко - герой матчу з Фінляндією / Фото: УАФ

Напевно, найщасливішою людиною в нашій збірній, не рахуючи Олександра Петракова, після виїзної перемоги 2:1 над Фінляндією був Андрій Ярмоленко.

Майстерний шульга розписався у воротах фінів, забивши шикарний гол дальнім ударом з правої ноги – у випадку з Ярмоленком, її називають "неробочою", "тещиною".

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"Після Франції я сказав, що, можливо, до сорока років заб'ю правою, але вдалося трошки раніше (в неповні 32). Будемо працювати – може, ще головою почну забивати", – пожартував з цього приводу Ярмоленко в ефірі програми Головна команда.

"Фіни не очікували, що я так добре б'ю правою? Гадаю, ніхто цього не чекав. Добре, що вдалося забити, але для мене важливіше, що ми здобули три очки", – зауважив Яромленко.

ВІДЕО ГОЛА ЯРМОЛЕНКА

"Нарешті ці нічиї закінчилися – ми перемогли. Хочу привітати всіх уболівальників, тренерський штаб, гравців, була важка гра. У Фінляндії хороша команда. Не просто так вона виступала на Євро-2020", – додав Ярмоленко.

Зазначимо, що перемога над Фінляндією підвищила наші шанси фінішувати другими в групі і потрапити до плей-оф за вихід на ЧС-2022, але розслаблятися рано – потрібно брати максимум у поєдинках із Боснією і Герцеговиною та сподіватися на осічки фінів.