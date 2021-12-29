Салах подвел: Ливерпуль всухую проиграл Лестеру

Лестер обыграл Ливерпуль 1:0 в центральном матче 20-го тура АПЛ / Фото: Reuters

В Англии состоялся центральный матч 20-го тура Премьер-лиги, в котором Лестер на домашнем стадионе Кинг Пауэр принимал Ливерпуль. Мы вели онлайн матча Лестер – Ливерпуль на нашем сайте.



Команда Юргена Клоппа, считавшаяся фаворитом, должна была открывать счет уже на 16 минуте, однако Мохаммед Салах не реализовал пенальти – Каспер Шмейхель спас свою команду.





Игроки Ливерпуля атаковали больше и интереснее, однако забить соперникам так и не смогли из-за многочисленных сейвов Шмейхеля. А вот их визави воспользовались своим шансом сполна и вырвали три очка.



Победный гол в составе Лестера забил Аденола Лукман, которому удалось отличиться уже спустя три минуты после выхода на замену. Тренерское чутье не подвело Брендана Роджерса.

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Чемпионат Англии. 20-й тур

Лестер – Ливерпуль – 1:0

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Гол: 1:0 – 59 Лукман.

Лестер: Шмейхель – Кастань, Амарти, Ндиди, Томас, Мэддисон (Олбрайтон, 68), Сумаре, Чоудури (Лукман, 56), Дьюзбери-Холл, Варди, Ихеаначо (Тилеманс, 56).

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон (Фирмино, 70), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 55), Фабиньо (Милнер, 64), Салах, Мане, Диогу Жота.

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ОБЗОР МАТЧА

Подопечные Юргена Клоппа возвращаются домой с пустыми руками. Для Ливерпуля это лишь второе поражение в сезоне, "красные" отстают от Манчестер Сити на 6 очков. Лестер благодаря победе поднялся на девятую строчку турнирной таблицы АПЛ.