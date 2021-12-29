Салах підвів: Ліверпуль усуху програв Лестеру

Лестер обіграв Ліверпуль 1:0 у центральному матчі 20-го туру АПЛ / Фото: Reuters

В Англії відбувся центральний матч 20 туру Прем'єр-ліги, в якому Лестер на домашньому стадіоні Кінг Пауер приймав Ліверпуль. Ми вели онлайн матчу Лестер – Ліверпуль на нашому сайті.



Команда Юргена Клоппа, яка вважалася фаворитом, мала відкривати рахунок уже на 16 хвилині, однак Мохаммед Салах не реалізував пенальті – Каспер Шмейхель врятував свою команду.





Гравці Ліверпуля атакували більше та цікавіше, проте забити суперникам так і не змогли через численні сейви Шмейхеля. А ось їх візаві скористалися своїм шансом сповна та вирвали три очки.



Переможний гол у складі Лестера забив Аденола Лукман, якому вдалося відзначитись вже через три хвилини після виходу на заміну Тренерське чуття не підвело Брендана Роджерса.

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Чемпіонат Бразилії 20-й тур

Лестер – Ліверпуль – 1:0

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Гол: 1:0 – 59 Лукман.

Лестер: Шмейхель – Кастань, Амарті, Ндіді, Томас, Меддісон (Олбрайтон, 68), Сумаре, Чоудурі (Лукман, 56), Дьюзбері-Холл, Варді, Іхеаначо (Тілеманс, 56).

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон (Фірміно, 70), Окслейд-Чемберлен (Кейта, 55), Фабіньо (Мілнер, 64), Салах, Мане, Діогу Жота.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Підопічні Юргена Клоппа повертаються додому із порожніми руками. Для Ліверпуля це лише друга поразка у сезоні, "червоні" відстають від Манчестер Сіті на 6 очок. Лестер завдяки перемозі піднявся на дев'яту сходинку турнірної таблиці АПЛ.