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Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
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"С Усиком мы увидим лучшую версию Эй-Джея". Баффер подогревает интерес к мегафайту

Сергей Шаховец
21 февраля, 17:37
В реванше с Усиком Джошуа должен показать все свое боксерское мастерство, уверен знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер

Майкл Баффер отдает предпочтение Джошуа в поединке с Усиком / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Три месяца остается до поединка британца Энтони Джошуа и чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика. В бою-реванше Эй-Джей собирается вернуть титулы, которые отобрал у него украинец в сентябре прошлого года.

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Для этого Джошуа обязан навязать Усику жесткий бой, считает профессиональный конферансье в мире бокса Майкл Баффер.

"По моему личному мнению, сейчас Джошуа – лучший двуручный панчер в боксе. Ему необходимо снова дать волю рукам. Вместо того чтобы просто пытаться боксировать, ему нужно драться. Это только мое мнение.

Джошуа обладает невероятной физикой, он приятный, умный, суперзвездный. Я думаю, что в следующем бою мы увидим лучшую версию Эй Джея. Но здесь ничего неясно. Усик и сам достойная суперзвезда, поэтому я не могу дождаться этого боя. Я должен его увидеть", – цитирует Баффера fightnews.info.

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

Кстати, легкую победу Эй-Джею в реванше пророчит бывший соперник Усика Дерек Чисора.

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"Я поставлю любые деньги на то, что Джошуа вытрет пол Усиком в реванше", – заявил британец, которого цитирует vringe.com.

Победа Усика над Джошуа – событие №1 / Фото: Getty Images

Отметим, что точная дата боя Усик – Джошуа еще не определена. Ориентировочно поединок намечается на май месяц.

Промоутер Эдди Хирн ранее признавался, что хотел бы снова провести бой в Великобритании. Но готов рассмотреть и другие варианты. Даже самые невероятные.

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Усик и Джошуа могли бы боксировать на вершине небоскреба / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня