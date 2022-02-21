"З Усиком ми побачимо найкращу версію Ей-Джея". Баффер підігріває інтерес до мегафайту

Майкл Баффер віддає перевагу Джошуа у поєдинку з Усіком / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Три місяці залишається до поєдинку британця Ентоні Джошуа та чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика. У бою-реванші Ей-Джей має намір повернути титули, які відібрав у нього українець у вересні минулого року.

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Для цього Джошуа зобов'язаний нав'язати Усику жорсткий бій, вважає професійний конферансьє у світі боксу Майкл Баффер.

"На мою особисту думку, зараз Джошуа – найкращий дворучний панчер у боксі. Йому треба знову дати волю рукам. Замість того, щоб просто намагатися боксувати, йому треба битися. Це тільки моя думка. Джошуа має неймовірну фізику, він приємний, розумний, суперзірковий. Я думаю що у наступному бою ми побачимо найкращу версію Ей Джея. Але тут нічого невідомо. Усик і сам гідна суперзірка, тому я не можу дочекатися цього бою. Я маю його побачити", – цитує Баффера fightnews.info.

Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

До речі, легку перемогу Ей-Джею у реванші пророкує колишній суперник Усика Дерек Чісора.

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"Я поставлю будь-які гроші на те, що Джошуа витре підлогу Усиком у реванші", – заявив британець, якого цитує vringe.com.

Перемога Усика над Джошуа – подія №1 / Фото: Getty Images

Зазначимо, що точної дати бою Усик – Джошуа ще не визначено. Орієнтовно поєдинок планується на травень місяць.

Промоутер Едді Гірн раніше зізнавався, що хотів би знову провести бій у Великій Британії. Але готовий розглянути інші варіанти. Навіть найнеймовірніші.

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