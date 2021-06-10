С Шевой через забор: что делает возле сборной Украины Чернат

Знаменитый румынский полузащитник, пять раз становившийся чемпионом Украины с Динамо, лично контролировал подготовку газона для нашей сборной. Поле – в полном порядке

Шевченко, Шовковский и Чернат / Фото: УАФ

Стала известна роль бывшего полузащитника киевского Динамо румына Флорина Черната, который помогает сборной Украины во время ее пребывания в Бухаресте.

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41-летний Чернат, который пять раз становился с Динамо чемпионом Украины, сейчас является спортивным директором клуба Волунтари.

В одноименном городе под Бухарестом накануне сборная Украины провела первую тренировку.

Как сообщает сайт УАФ, Чернат лично контролировал процесс подготовки газона для работы украинской сборной. И поле встретило "сине-желтых" в идеальном состоянии.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко и один из его ассистентов Александр Шовковский перед началом тренировки, выдерживая социальную дистанцию, поблагодарили с поля бывшего одноклубника Черната за поддержку и качественную поляну.

- Спасибо, что помогаешь. Поле хорошее, – сказал Шевченко.

- Мы все сделали для вас, – ответил Шеве из-за забора Чернат.

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- Будешь приходить? – поинтересовался Андрей Николаевич.

- Я буду здесь каждый день, – заверил Флорин.

Отметим, что вскоре из Бухареста наша сборная вылетит в Амстердам, где 13 июня сыграет свой первый матч на Евро с Нидерландами. А затем вернется в столицу Румынии, где встретится с Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.