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"С Шевченко поступили "по-скотски". Суркис стал на сторону легенды

Сергей Шаховец
27 января, 10:38
Отставка Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины сразу после Евро-2020 стала неожиданной для многих болельщиков футбола

Игорь Суркис поддержал Андрея Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент киевского Динамо Игорь Суркис считает, что руководство УАФ поступило неправильно уволив Шеву без личной встречи.

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"У него появился шанс в сборной Украины. Сказать вам откровенно, я мало верил, что у него получится. Потому что он молодой тренер, нигде не работал. Но он как мудрый молодой сумел подобрать команду, которая ему помогла стать хорошим тренером.

Не многие тренеры у нас, кроме Блохина, выводили на такой уровень сборную Украины. ЧМ-2006 и Евро-2020.

Украина начинала отбор на ЧМ-2022 под руководством Шевченко / Фото: Getty Images

С Шевченко поступили, я бы мягко сказал, неправильно. Хотел сказать "по-скотски", но скажу "неправильно". Мне, человеку, подписавшему тысячи контрактов с футболистами, тренерами за эти 20 лет, я-то знаю, что если хотят оставить – то оставят. И вы это прекрасно понимаете. Кому-то месседж какой-то отправили.

То они вместе фотографировались, друг друга в одно место готовы были целовать, а тут они его найти не смогли. Ну это не лезет ни в какие ворота. Я же не говорю, что сборная избрала неправильный путь. Но с таким выдающимся футболистом и человеком так не поступают.

Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: Facebook

И не просто так, поверьте мне, написал президент, чтобы он возвращался работать в Украину. Не разбрасываются такими людьми. Это когда временщики пришли, хотят что-то урвать и так поступают с людьми. Так с людьми не поступают", – сказал Суркис в интервью Yоutube-каналу Бомбардир.

Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины под руководством Андрея Шевченко одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале проиграли Англии (0:4).

По окончании первенства руководство УАФ приняло решение не продлевать сотрудничество с легендой украинского футбола.

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Сейчас Андрей Шевченко рассматривается главным кандидатом на пост главного тренера сборной Польши. Поляки ищут наставника, который поможет команды выйти на ЧМ-2022. Для этого нужно обыграть Россию.

Шевченко уже работал с национальной сборной – Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня