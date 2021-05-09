С ринга в больницу: Сондерс срочно отправлен в госпиталь после поражения от Альвареса

Британского боксера прямо с ринга увезли в больницу с подозрением на перелом правой глазницы. Медики должны установить точную степень травмы Билли Джо Сондерса

Билли Джо Сондерс и Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Британский боксер Билли Джо Сондерс был срочно доставлен в клинику для обследования травмы его лица после поражения от Сауля Альвареса. Медики подозревают у него перелом правой глазничной кости, написал журналист Майк Коппингер в Twitter.

Напомним, Сондерс отказался выходить на девятый раунд против Альвареса. В восьмом раунде мексиканец нанес несколько мощных ударов, после чего британец не мог видеть правым глазом. Сразу после боя появилось предположение, что у Сондерса сломана орбитальная кость.

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На кону сегодняшнего поединка стояли титулы Альвареса WBC и WBA Super в суперсреднем весе, а также пояс WBO Сондерса. Кстати, Альварес выигрывал по очкам на момент остановки боя против Сондерса. Билли Джо Сондерс выиграл у Сауля Альвареса только два из восьми раунда.

Британец потерпел первое поражение в профессиональной карьере, также на его счету 30 побед. Для мексиканца эта победа стала 56-й в карьере при одном поражении и двух ничьих.