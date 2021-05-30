С криком запрыгнул на стол! Реакция сына Шевы на победу Челси

Семейство Андрея Шевченко в разных местах отпраздновало выигрыш его бывшей командой Лиги чемпионов – Кристен Пазик показала, что творилось у них дома

Кристиан Шевченко празднует победу Челси в финале ЛЧ / Фото: Instagram

Супруга Андрея Шевченко американка Кристен Пазик показала видео безудержного веселья их сыновей по случаю победы Челси в финале Лиги чемпионов над Манчестер Сити 1:0.

Сыновья Шевы смотрели финал Лиги чемпионов со своими друзьями у себя дома. И в момент, когда стало понятно, что бывшая команда их отца Челси выиграла трофей, 14-летний сын тренера сборной Украины Кристиан взорвался со своего кресла, запрыгнул в носках на столик, а затем принялся бегать по комнате с поднятой вверх рукой.

За ним с криками – "Челси! Челси! Оу ес!" – помчалась и орава остальных мальчишек.

Победа Челси. Реакция Кристиана Шевченко Видео: Instagram

При этом сама Кристен Пазик, судя по ее посту в Instagram, болела за Челси со зрительных мест стадиона "Драгау" в Порту, где проходил финал ЛЧ. "Мы, как семья, разделились на смотровые площадки, но энергия была единой", – написала Кристен.

Напомним, сам Шева наблюдал за финалом ЛЧ из вип-ложи, в компании российского хозяина Челси Романа Абрамовича. Когда прозвучал финальный свисток, известивший о победе лондонцев, Шевченко дал Абрамовичу пять.

Обзор финала ЛЧ Челси – МанСити (1:0)